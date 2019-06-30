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Мэр Пензы призвал жителей присоединиться к благоустройству дворов

16:18 | 30.06.2019 | Общество

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Пенза, 30 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал жителей совместно с управляющей компанией организовать наведение порядка во дворе дома №15 на улице 8 Марта, где через два дня завершится благоустройство в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Мэр Пензы призвал жителей присоединиться к благоустройству дворов

Фото: Penza-gorod.ru

«Территория в целом будет ухоженной и красивой. Мы вместе стремимся создать многофункциональное пространство — с обустройством парковочных мест, хорошим освещением, удобной пешеходной зоной, с оборудованной детской площадкой», — сказал он старшей по дому в ходе посещения места работ в воскресенье, 30 июня.

Мэр предложил жильцам подкрасить световые опоры, металлические конструкции для сушки белья.

«Горожане должны участвовать в развитии своей территории, сами создавать комфортную городскую среду, проявлять активную позицию и делать замечания по качеству материалов и работ для того, чтобы подрядчик смог своевременно отреагировать и устранять недочеты», — добавил Виктор Кувайцев.

Он также отметил, что на улице 8 Марта удалось синхронизировать программы «Формирование современной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Выезд со двора будет приводить на качественную дорогу. Наша цель добиться того, чтобы магистральные дороги и дворовые территории, будучи смежными, были в хорошем состоянии», — сказал глава администрации города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также Виктор Кувайцев посетил дворы на проспектах Победы и Строителей. В настоящее время ремонтом охвачено 16 объектов. Всего по программе «Формирование современной городской среды» в 2019 году благоустроят 35 дворовых территорий.

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