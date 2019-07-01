Объявлен конкурс журналистских работ «А мы из Пензы» Общество

Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области объявил о старте конкурса журналистских работ «А мы из Пензы».

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К участию в нем приглашены представители СМИ; отдельные авторы, работающие на постоянной основе в Пензенской области; а также внештатные корреспонденты.

Всего предусмотрено девять номинаций.

При этом в восьми из них победители будут определены в четырех категориях: областные и городские печатные издания, районные печатные издания, телевидение, интернет-СМИ и радио.

Так, планируется выявить лучшие журналистские работы на темы «Демография и поддержка занятости», «Здравоохранение», «Образование и наука», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», а также «Экономика и поддержка предпринимательства».

Кроме того, предусмотрена общая номинация для всех СМИ — «Межэтнические и межконфессиональные отношения».

Победителей и призеров ждут денежные вознаграждения в размере 25 тыс., 20 тыс. и 15 тыс. рублей.

Они будут выплачиваться из средств областного бюджета по программе «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014–2022 годы».

Соискатели могут подать на конкурс от одного до трех материалов в любой из номинаций. При этом они должны быть опубликованы или показаны в эфире в период с 1 августа 2018 года по 31 июля 2019-го.

Заявки следует направить организаторам конкурса не позднее 5 августа 2019 года.

Оценивать работы журналистов будет специально созданная комиссия, состав которой утвержден приказом департамента информационной политики и СМИ Пензенской области от 27 июня. Возглавил эту комиссию заместитель председателя правительства региона Василий Трохин.