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В Пензенскую область за полгода переселились около 250 соотечественников

13:06 | 01.07.2019 | Общество

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Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. 245 соотечественников, проживавших за рубежом, переселились в Пензенскую область с января по июнь 2019 года.

В Пензенскую область за полгода переселились около 250 соотечественников

Фото: Trud.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального министерства труда, социальной защиты и демографии, в Пензенскую область переехали граждане из Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Киргизии и Туркменистана.

Их средний возраст составляет 31 год.

Результаты работы по реализации региональной подпрограммы «Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014–2022 годы» рассмотрены в ходе заседания межведомственной комиссии при облправительстве. В ходе него обсуждались, в частности, вопросы, связанные с регистрацией соотечественников и их жилищным обустройством.

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