Львова-Белова предложила собрать гуманитарную помощь для жителей Иркутской области Общество

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Глава некоммерческой организации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи», член Общественной палаты России, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Мария Львова-Белова выступила с инициативой сбора в Пензенской области гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, пострадавших от паводка.

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Выступая в ходе первого этапа XXVIII конференции реготделения «Единой России» в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова, она отметила, что во время мероприятия прочитала последние новости о событиях в регионе и пришла в ужас.

Мария Львова-Белова добавила, что она как многодетная мать представляет, насколько страшно оказаться в ситуации, когда подтоплены целые населенные пункты.

В связи с этим она призвала пензенских единороссов не оставаться в стороне.

«Я вас призываю, чтобы мы на деле доказали, что мы народная партия», — добавила общественница.

В свою очередь секретарь реготделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин поддержал данную инициативу.

«Это очень правильное, своевременное предложение», — отметил он.

Валерий Лидин также обратил внимание на необходимость объединения усилий представителей разных политических сил и общественных организаций при организации сбора гуманитарной помощи.