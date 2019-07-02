Мошенники под предлогом обеспечения пожарной безопасности выманивают деньги у пензенцев Общество

Пенза, 2 июля 2019. PenzaNews. Мошенники, выдающие себя за инспекторов государственного пожарного надзора, активизировались в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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В нем поясняется, что злоумышленники просят открыть дверь в квартиру якобы для проведения проверки соблюдения требований пожарной безопасности, а также предлагают приобрести различные приспособления, например, извещатели.

«В связи с этим управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области разъясняет, что сотрудники государственного пожарного надзора не оказывают платные услуги населению и организациям», — подчеркивается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что при проведении профилактических мероприятий инспекторы лишь инструктируют граждан о мерах безопасности под подпись на специальном бланке и вручают памятки, при этом они обязаны быть в форменном обмундировании МЧС России, иметь при себе нагрудный жетон и служебное удостоверение.

«Сотрудники МЧС не имеют права заходить в квартиры без разрешения хозяев», — уточняется в тексте.