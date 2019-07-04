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В пензенском гаражном кооперативе выявлено кафе, работающее без воды

08:26 | 04.07.2019 | Общество

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Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии и администрации Ленинского района Пензы выявили нарушения на объекте потребительского рынка, действующем в гаражном кооперативе на улице Красной.

В пензенском гаражном кооперативе выявлено кафе, работающее без воды

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, проверка проведена в связи с поступившим на телефон управления сигналом об оказании услуг питания на территории гаражного кооператива, в том числе реализации алкогольной продукции, однако факт продажи спиртного в результате не подтвердился.

Вместе с тем были обнаружены другие нарушения. В частности, на здании не было вывески. Кроме того, индивидуальный предприниматель не уведомил уполномоченный орган о начале деятельности по указанному адресу.

Помимо этого, в связи с отсутствием водоснабжения на предприятии выявлены нарушения элементарных санитарных норм личной гигиены работников и посетителей при употреблении продукции на месте.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол по факту нарушения правил благоустройства. Также ответственные лица направили информационные письма в четыре ведомства для проведения контрольно-надзорных мероприятий с целью выяснения законности осуществления деятельности.

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