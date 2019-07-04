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В Пензенской области возбудители боррелиоза обнаружены в 17% клещей, снятых с людей

17:40 | 04.07.2019 | Общество

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Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Возбудители иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) обнаружены в 158 клещах из 949, которые были сняты с людей и лабораторно исследованы в Пензенской области за период с 11 марта, когда начал осуществляться еженедельный мониторинг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в четверг, 4 июля.

В Пензенской области возбудители боррелиоза обнаружены в 17% клещей, снятых с людей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились 1 тыс. 281 человек, в том числе 381 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет. В отношении всех были приняты стандартные меры профилактики.

За первые пять месяцев 2019 года диагностировано семь случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Каменского, Пачелмского районов, а также Пензы.

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