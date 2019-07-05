В Заречном за полгода услугами социального такси воспользовались 128 человек Общество

Заречный, 5 июля 2019. PenzaNews. 128 человек воспользовались услугами социального такси в Заречном Пензенской области за первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщил директор департамента социального развития ЗАТО Дмитрий Мельников.

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«Социальное такси является основным средством в обеспечении доступности объектов социальной инфраструктуры для граждан, имеющих заболевания опорно-двигательного аппарата. За первое полугодие 2019 года социальным такси воспользовались 128 человек, совершено 624 поездки», — проинформировал он главу регионального Минтруда Алексея Качана во время его рабочего визита в Заречный.

Дмитрий Мельников уточнил, что в ЗАТО служба социального такси, бесплатно оказывающая транспортные услуги инвалидам, работает в городе с 2003 года, сообщает пресс-служба министерства.