Жители Пензы установят в парке игровую площадку для детей-инвалидов Общество

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Группа из 15 инициативных жителей Пензы планирует установить бесплатную для посещения инклюзивную игровую площадку стоимостью 1 млн. рублей в парке культуры и отдыха «Комсомольский» к 17 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила участница проекта «Единство здорового поколения», художник Екатерина Атаманчук.

Фото: Екатерина Атаманчук

По словам активистки, у нее и ее единомышленников возникло желание проверить, можно ли сделать что-то масштабное и значимое для общества своими силами — без государственной поддержки.

«Рискнули замахнуться на большой проект — игровую площадку для инвалидов. […] Для нас с вами это мелочь, мы миллиарды раз катались на качелях, а есть люди, для которых такие простые радости недоступны. Это не укладывается в голове, что есть дети, которые никогда не катались на качелях», — отметила собеседница агентства, уточнив, что аналогов этому комплексу в Пензенской области пока нет.

Екатерина Атаманчук добавила, что проект реализуется только на средства, пожертвованные частными лицами и организациями, в том числе и потому, что другие способы, включая ожидание грантовой поддержки, могли бы сильно затянуть процесс.

Она пояснила, что за две недели собрано около 250 тыс. рублей, которые уже перечислены в качестве предоплаты за самую дорогую часть площадки — горку, с которой можно скатываться на инвалидной коляске, а также за высокую песочницу.

«Первоначально мы для сбора средств обзванивали друзей, рассказывали о проекте. Потом откликнулось очень много других людей, которые переводили от 100 рублей до 10 тыс. […] Люди готовы помочь, и это очень приятно. Бытует, непонятно почему, мнение, что все вокруг такие злые и плохие, но это не так. Очень много открытых людей хотят делать лучше мир вокруг и помогают кто как может», — сказала Екатерина Атаманчук.

По словам участницы проекта, пока большая часть суммы собрана частными лицами.

В связи с этим активистка призвала представителей коммерческих организаций внести свой вклад в общественно значимое дело.

Она добавила, что кроме горки и песочницы на детской площадке, будет размещено три вида качелей, на которых есть возможность зафиксировать ребенка удерживающим устройством, поместить его полусидя и в почти лежачем положении, а также установить карусель, где могут кататься двое здоровых детей и столько же инвалидов на колясках.

Говоря о выборе места для размещения объекта, Екатерина Атаманчук отметила, что в парке «Комсомольский» есть много свободных площадей, а, кроме того, директор учреждения культуры Сергей Арбеков воспринял идею с большим энтузиазмом и искренне поддержал проект.

Она также отметила, что в инициативную группу вошли совершенно разные люди, среди которых педагог, массажистка, предприниматели, а также юрист на пенсии.

«Есть те, у кого друзья — инвалиды, есть те, кто взаимодействовал, кто-то часто помогал детям-инвалидам, они общались. Родителей или родственников инвалидов среди нас нет. Просто зов души», — подытожила собеседница агентства.