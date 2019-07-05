В Пензе от «РЖД» требуют возместить ущерб от гибели лося под колесами поезда Общество

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Пензенская транспортная прокуратура потребовала от ОАО «РЖД» возместить ущерб от гибели лося при прохождении подвижного состава на 763 км Куйбышевской железной дороги в марте 2019 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ущерб, причиненный дикой природе и государству в результате гибели животного, рассчитан министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области с учетом возраста лося. Он составил 80 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что транспортные средства, в том числе железнодорожный подвижной состав, относятся к источникам повышенной опасности, поэтому вред должен быть возмещен владельцем вне зависимости от обстоятельств.

«В целях устранения допущенных нарушений федерального законодательства о животном мире пензенским транспортным прокурором в интересах субъекта РФ предъявлен иск о возмещении вреда, причиненного гибелью животного. Ситуация остается на контроле прокуратуры», — пояснили в пресс-службе.