Татьяна Прошина стала лауреатом премии «Медиаменеджер России – 2019» Общество

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Генеральный директор пензенской телерадиокомпании «Наш Дом» Татьяна Прошина стала лауреатом премии «Медиаменеджер России – 2019», учрежденной издательским домом «МедиаБизнес» и журналом «Новости СМИ».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она отмечена в номинации «Социальная ответственность медиабизнеса» за популяризацию деятельности некоммерческих благотворительных фондов и волонтерской работы на территории Пензенской области.

Гран-при премии удостоены главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, а также основатель и соучредитель «Art Pictures Studio» Федор Бондарчук.

Кроме того, определены лауреаты в различных номинациях.

Имена победителей были объявлены в ходе церемонии награждения, состоявшейся в минувший четверг, 4 июля.

Прошина Татьяна Акимовна родилась в Мурманской области 9 декабря 1957 года.

В 1979 году окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского, получив диплом учителя русского языка и литературы.

В 2003 году окончила Саратовский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

В 1979–1983 годах совмещала педагогическую деятельность по специальности с работой секретарем комитета ВЛКСМ пензенского ГПТУ №2.

С 1983 года — экономист сектора труда и контроля за использованием рабочей силы пензенского облисполкома.

В 1984 году стала заместителем председателя пензенской городской организации общества любителей книги.

С 1995 года работает в телерадиокомпании «Наш Дом». Сначала руководила рекламно-коммерческим отделом, в 1998 году возглавила ТРК.

В 2000–2004 годах — депутат Пензенской городской думы третьего созыва.

С 2009 года — член Общественной палаты Пензенской области.