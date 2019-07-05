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Николай Илькин избавился от приставки и.о. в должности главы пензенского УФССП

15:55 | 05.07.2019 | Общество

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Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Николай Илькин, который с 20 февраля 2019 года исполнял обязанности начальника УФССП России по Пензенской области, избавился от приставки и.о. в должности руководителя регионального управления.

Николай Илькин избавился от приставки и.о. в должности главы пензенского УФССП

Фото: Pnzreg.ru

Заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Денис Фирстов представил его в новом качестве губернатору Ивану Белозерцеву в ходе рабочей встречи, состоявшейся в правительстве области в пятницу, 5 июля.

«Этот руководитель на хорошем счету. С 1998 года работает в органах юстиции, прошел путь от рядового судебного пристава-исполнителя, в 2014 году стал заместителем руководителя ФССП РФ по Республике Мордовия, с начала этого года работал исполняющим обязанности начальника управления по Пензенскому региону, и вчера был подписан приказ министра юстиции о его новом назначении», — пояснил Денис Фирстов.

В свою очередь губернатор отметил, что Николай Илькин уже хорошо себя зарекомендовал на новом месте работы.

«Он ведь практически наш земляк — долгое время работал в Мордовии, а Мордовия и Пензенская область совсем рядом находятся. Исторически так сложилось, что мы дружим. У нас [с УФССП] хорошо налажено взаимодействие, решение рабочих вопросов, в том числе и достаточно сложных. Мы и дальше будем продолжать совместную работу в интересах государства и региона», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства области.

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