Деятельность пензенского отделения Союза женщин России претерпит изменения Общество

Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Деятельность пензенского регионального отделения Союза женщин России, статус которого в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 11 декабря 2018 года был изменен с «общественной» на «общественно-государственную» организацию, будет строиться по-новому.

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Как пояснила председатель реготделения Союза женщин России Светлана Кудинова, выступая на отчетно-выборной конференции в Законодательном собрании области 5 июля, нововведения коснутся, в частности, финансового аспекта.

«Мы становимся с вами региональным отделением общественно-государственной организации. Мы будем получать субсидии из Москвы», — сказала она, уточнив, что на 2019 год федеральное финансирование не предусмотрено, а начнется лишь в следующем.

Светлана Кудинова пояснила, что размер выделяемых средств будет зависеть от запланированных мероприятий и их значимости.

По ее словам, деньги можно будет направлять на аренду офиса, оплату коммунальных услуг, связи, поддержку работоспособности сайта и решение различных организационных вопросов.

В связи с произошедшими на федеральном уровне изменениями она предложила поддержать новую версию устава.

«Принято единогласно. Я вас благодарю за это», — объявила результаты голосования Светлана Кудинова.

Она отметила, что теперь пензенское реготделение Союза женщин России не сможет претендовать на президентские гранты, поэтому, на ее взгляд, целесообразно ходатайствовать о выделении в том числе субсидий из регионального бюджета.