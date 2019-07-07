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В «Спутнике» отпраздновали Сабантуй

15:24 | 07.07.2019 | Общество

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Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. Традиционный праздник завершения посевной Сабантуй, на котором можно было познакомиться с татарской культурой, состоялся в микрорайоне «Город «Спутник» в селе Засечном Пензенской области в субботу, 7 июля.

В «Спутнике» отпраздновали Сабантуй

Фото: Pnzreg.ru

Его гостями стали жители разного возраста. На праздник приехали делегации из 15 муниципалитетов и представители Бугульминского района Татарстана.

Каждый желающий мог осмотреть выставку-ярмарку, на которой была представлена агропромышленная продукция, изделия народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Была организована продажа блюд национальной кухни.

В ходе официальной части мероприятия за вклад в социально-экономическое развитие Пензенской области труженики сельского хозяйства были награждены почетными грамотами, благодарностями и памятными подарками.

Мероприятие продолжилось концертом с выступлениями национальных творческих коллективов, конкурсами и викторинами, народными играми и забавами. Частью праздника стали скачки на лошадях и показательные выступления.

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