В Пензе стартовал «Том Сойер Фест» Общество

Пенза, 7 июля 2019. PenzaNews. Старт работам в рамках проекта по сохранению историко-культурой среды «Том Сойер Фест» дан в Пензе в воскресенье, 7 июля.

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Церемония открытия состоялась около пензенского зоопарка, рядом с деревянным домом №12 на улице Красной, который неравнодушные пензенцы решили привести в порядок в рамках проекта. К собравшимся обратились координаторы «Том Сойер Феста».

Анна Морозова отметила, что ремонт дома будет осуществляться силами волонтеров на средства партнеров, и поддержать его деньгами или своим непосредственным участием может любой человек.

«У нас будут все лето идти работы. Сначала будем восстанавливать сени, зачищать кирпичную кладку и деревянный фасад, восстанавливать прорезную резьбу. Дальше будем грунтовать и красить краской», — пояснила она.

Координатор пообещала, что члены инициативной группы научат ремонту всех желающих, кто решит присоединиться к общему делу, и снабдят инструментами.

В свою очередь Михаил Кириков отметил, что впервые стартовавший в Пензе проект даст жителям возможность поработать на благо города и пообщаться.

«Прежде всего, «Том Сойер» — это дружеская обстановка, доброжелательность. В перерывах у нас будет организовано чаепитие», — сказал он.

Затем Евгений Кутай выразил надежду, что благодаря фестивалю удастся привести в порядок дом №12, а затем распространить этот опыт на другие здания Пензы.

В день открытия гости мероприятия смогли ознакомиться с выставкой деревянных наличников, посетить мастер-классы по резьбе электролобзиком и восстановлению элементов декора, стать участниками экскурсии по историческому центру города.