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В Пензенской области открыта горячая линия по вопросам оказания туруслуг

14:16 | 08.07.2019 | Общество

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Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. Горячая линия, посвященная качеству оказания туристических услуг, а также инфекционным угрозам за рубежом, начала работу в Пензенской области в понедельник, 8 июля.

В Пензенской области открыта горячая линия по вопросам оказания туруслуг

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, жители могут получить консультацию специалистов относительно питания и поведения в условиях жаркой погоды и на отдыхе, а также по вопросам вакцинации при выезде в страну с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Представители ведомства готовы дать рекомендации потребителям туристических услуг.

Звонки принимаются по телефонам: 8-800-707-64-22, +7 (8412) 66-09-48.

Кроме того, в круглосуточном режиме действует единый консультационный центр по номеру: 8-800-555-49-43, по которому консультации оказываются русском и английском языках.

Горячая линия будет работать по 22 июля.

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