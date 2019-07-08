В Пензенской области 17 супружеских пар удостоены медалей «За любовь и верность» Общество

Пенза, 8 июля 2019. PenzaNews. 17 пар, проживших в законном браке более 40 лет, удостоены медалей «За любовь и верность» в Пензенской области.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Церемония награждения состоялась в День семьи, любви и верности на набережной микрорайона «Город «Спутник». Специально для этого была оформлена площадка с голубыми панелями, на которых изображен символ праздника — ромашка.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что семья является основой общества, без которой невозможно существование сильного государства.

«Спасибо за то, что преодолели все трудности и разногласия, многие годы были вместе, достойно воспитали детей и растите внуков, за то, что подаете молодым жителям Сурского края пример терпения и уважения друг к другу. В жизни все бывает, но сохранить семью — это очень важно», — сказал он, после чего вручил награды супругам из Пензы и районов области.

Многие из отмеченных семей являются многодетными.

Во время церемонии ведущие рассказывали о заслугах супругов, а на большом экране транслировались их совместные фотографии, в том числе сделанные в молодости.

Праздник продолжился выступлением творческих коллективов.