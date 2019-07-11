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ЖК «Солнечный город» в Богословке намечено достроить при поддержке «Дом.рф»

08:51 | 11.07.2019 | Общество

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Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Правительство Пензенской области намерено получить от АО «Дом.рф» финансовую поддержку на достройку восьмисекционного пятиэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями на улице Солнечной в селе Богословка, который возводило ООО «Солнечный город», признанное банкротом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

ЖК «Солнечный город» в Богословке намечено достроить при поддержке «Дом.рф». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Направлена документация на вступление в пилотный проект по достройке проблемных домов с использованием средств федерального бюджета. Она находится на рассмотрении.

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Планируется, что на следующей неделе председатель правительства Пензенской области Николай Симонов проведет встречу с дольщиками ЖК «Солнечный город», на которой будут озвучены пути завершения строительства дома.

Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный город», возводившее в Пензенской области жилье с привлечением средств дольщиков, признано несостоятельным (банкротом) в декабре 2018 года. В отношении организации открыто конкурсное производство сроком на один год.

Разрешение на строительство ЖК «Солнечный город» было выдано 22 октября 2014 года. Предполагаемый срок сдачи объекта — IV квартал 2018 года — перенесен на II квартал 2020 года.

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