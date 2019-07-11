ЖК «Солнечный город» в Богословке намечено достроить при поддержке «Дом.рф» Общество

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Правительство Пензенской области намерено получить от АО «Дом.рф» финансовую поддержку на достройку восьмисекционного пятиэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями на улице Солнечной в селе Богословка, который возводило ООО «Солнечный город», признанное банкротом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Направлена документация на вступление в пилотный проект по достройке проблемных домов с использованием средств федерального бюджета. Она находится на рассмотрении.

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Планируется, что на следующей неделе председатель правительства Пензенской области Николай Симонов проведет встречу с дольщиками ЖК «Солнечный город», на которой будут озвучены пути завершения строительства дома.

Общество с ограниченной ответственностью «Солнечный город», возводившее в Пензенской области жилье с привлечением средств дольщиков, признано несостоятельным (банкротом) в декабре 2018 года. В отношении организации открыто конкурсное производство сроком на один год.

Разрешение на строительство ЖК «Солнечный город» было выдано 22 октября 2014 года. Предполагаемый срок сдачи объекта — IV квартал 2018 года — перенесен на II квартал 2020 года.