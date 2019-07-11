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В Наровчатском районе мужчина ударил депутата за попытку сделать фото

10:27 | 11.07.2019 | Общество

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Наровчат, 11 июля 2019. PenzaNews. Житель Наровчатского района Пензенской области ударил женщину, являющуюся депутатом комитета местного самоуправления села Сканово, которая пыталась зафиксировать на фото правонарушение.

В Наровчатском районе мужчина ударил депутата за попытку сделать фото. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из показаний потерпевшей следовало, что вечером 21 мая к ней пришла соседка, которая рассказала, что мужчина на заднем дворе забивает скот, что противоречит всем санитарным нормам. Она, как депутат сельсовета села, решила зафиксировать этот факт, взяла фотоаппарат и направилась к дому местного жителя вместе со знакомой. Увидев их, мужчина направился в их сторону, при этом наматывая на кулак правой руки тряпку, а когда приблизился к депутату, нанес ей удар кулаком в грудь и попытался выхватить фотоаппарат», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

По его словам, от удара у женщины образовался кровоподтек, который был зафиксирован в тот же день в больнице.

Представитель суда отметил, что мужчина вину не признал.

«По его словам, потерпевшая зачем-то фотографировала его, он сделал ей по этому поводу замечание, однако никакого насилия к ней не применял. Мужчина заявил, что все действия женщины носили провокационный характер с целью его оговора в совершении противоправных действий», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что вина жителя Сканово подтверждена показаниями свидетеля и заключением судебно-медицинской экспертизы.

«Наровчатским районным судом вынесено постановление о признании его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ «Побои». В качестве смягчающего наказание обстоятельства учтено, что мужчина воспитывает четверых несовершеннолетних детей. Ему назначен административный арест сроком на 10 суток Постановление не вступило в законную силу», — добавил представитель суда.

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