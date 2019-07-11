В Наровчатском районе мужчина ударил депутата за попытку сделать фото Общество

Наровчат, 11 июля 2019. PenzaNews. Житель Наровчатского района Пензенской области ударил женщину, являющуюся депутатом комитета местного самоуправления села Сканово, которая пыталась зафиксировать на фото правонарушение.

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«Из показаний потерпевшей следовало, что вечером 21 мая к ней пришла соседка, которая рассказала, что мужчина на заднем дворе забивает скот, что противоречит всем санитарным нормам. Она, как депутат сельсовета села, решила зафиксировать этот факт, взяла фотоаппарат и направилась к дому местного жителя вместе со знакомой. Увидев их, мужчина направился в их сторону, при этом наматывая на кулак правой руки тряпку, а когда приблизился к депутату, нанес ей удар кулаком в грудь и попытался выхватить фотоаппарат», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

По его словам, от удара у женщины образовался кровоподтек, который был зафиксирован в тот же день в больнице.

Представитель суда отметил, что мужчина вину не признал.

«По его словам, потерпевшая зачем-то фотографировала его, он сделал ей по этому поводу замечание, однако никакого насилия к ней не применял. Мужчина заявил, что все действия женщины носили провокационный характер с целью его оговора в совершении противоправных действий», — добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что вина жителя Сканово подтверждена показаниями свидетеля и заключением судебно-медицинской экспертизы.

«Наровчатским районным судом вынесено постановление о признании его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ «Побои». В качестве смягчающего наказание обстоятельства учтено, что мужчина воспитывает четверых несовершеннолетних детей. Ему назначен административный арест сроком на 10 суток Постановление не вступило в законную силу», — добавил представитель суда.