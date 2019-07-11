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Оштрафованы руководители двух УК Пензы, незаконно взимавших плату за вывоз мусора

14:26 | 11.07.2019 | Общество

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Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Штрафы по 25 тыс. рублей назначены руководителям пензенских управляющих компаний ООО «МУП Ленинского района» и ЖЭМУП №7 за несвоевременное исключение из платы за содержание и ремонт помещений услуги по обращению с ТКО с момента, когда ее начал взимать регоператор. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Оштрафованы руководители двух УК Пензы, незаконно взимавших плату за вывоз мусора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В платежных документах более 70 многоквартирных домов за январь 2019 собственникам помещений в них плата за содержание и ремонт общего имущества снижена не была. В ходе прокурорской проверки нарушения законодательства управляющими компаниями были устранены. Перерасчет платы за содержание и ремонт общего имущества МКД произведен. Ее начисление стало осуществляться в соответствии с требованиями законодательства», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что по представлениям прокурора Ленинского района Тагира Мустафина к дисциплинарной ответственности привлечены специалист и бухгалтер управляющих организаций.

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