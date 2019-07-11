В Пензе подведены итоги грантового конкурса социально значимых проектов Общество

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. 45 победителей определены по итогам конкурса на право получения грантов в виде субсидий на реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления (ТОС) и инициатив жителей в Пензе.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, всего на конкурс было представлено 67 заявок. Победители определялись по каждой номинации, в которой формировался рейтинг участников в зависимости от набранных баллов. В категории «Живем комфортно» отмечено 25 проектов, «Дружно, весело, спортивно» — 12, «Город — это люди» — восемь.

В число проектов-победителей, в частности, вошло предложение АНО «Центр содействия и развития молодежных инициатив» об установке светового оборудования для проведения мероприятий около дома молодежи на улице Кирова. На его реализацию будет выделено 140 тыс. рублей.

Также поддержку получат проекты, касающиеся ремонта асфальта во дворе жилого дома, подъездов, сетей водоснабжения, озеленения территории, организации освещения и другие.

В бюджете Пензы в 2019 году на предоставление грантов предусмотрено 18 млн. рублей: для Железнодорожного района 3,5 млн. рублей, для Ленинского — 4 млн. рублей, для Октябрьского района — 5,5 млн. рублей, для Первомайского — 5 млн. рублей.

Грант предоставляется в размере не более 70% от общей стоимости проекта, указанной в смете, и не более 500 тыс. рублей.