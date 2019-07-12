В Пензенской области от укусов клещей пострадали почти 1,4 тыс. человек Общество

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. 1 тыс. 382 пострадавших от нападения клещей обратились в медицинские учреждения Пензенской области с начала сезона активности клещей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства, среди них 431 ребенок в возрасте до 14 лет. В отношении всех обратившихся приняты стандартные меры профилактики.

На 11 июля на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) лабораторно исследованы чуть более 1 тыс. клещей, снятых с людей. В 170 из них, то есть в 16,9%, обнаружены возбудители инфекции.

В период с января по июнь диагностированы 16 случаев заболевания ИКБ у жителей Вадинского, Каменского, Пачелмского, Сердобского районов и города Пензы.