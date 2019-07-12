Пензенскую область на российско-китайском молодежном форуме представят 10 студентов Общество

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Десять человек от Пензенской области примут участие в VI российско-китайском молодежном форуме в формате «Волга-Янцзы», церемония открытия которого пройдет в Центральном южном университете в городе Чанша во вторник, 16 июля.

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Как сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, делегацию региона возглавит директор центра студенческих общественных объединений Пензенского государственного университета (ПГУ) Сергей Анисимов.

От ПГУ на форум также отправятся Елизавета Коробкова, Мария Тюлюкина, Анна Самородова, Дмитрий Фомичев и Сергей Митрофанов.

Кроме того, в мероприятии примут участие представители университета архитектуры и строительства — Ольга Бинус и Виктория Полеонова, технологического вуза — Алина Холуденева и аграрного — Елена Ткачук.

Всего в состав российской делегации вошли более 130 представителей студенческой молодежи из вузов ПФО. В их числе — молодые люди, добившиеся успехов в учебе, спорте, общественной и творческой деятельности.

Китайскую сторону представят 160 студентов из провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы.

На протяжении 10 дней российские студенты будут знакомиться с работой местных университетов, высокотехнологичных предприятий, прослушают лекции ведущих китайских ученых, познакомятся с историей и традиционной национальной культурой страны в целом, а также провинции Хунань.

Запланировано проведение концертов, круглых столов, спортивных соревнований, участие в тематических форумах «День России» и «День Китая».

Форум завершит свою работу 25 июля.

Мероприятие в российско-китайском формате «Волга-Янцзы» проводится ежегодно на паритетной основе. Первый российско-китайский молодежный форум состоялся в 2014 году в Самарской области в рамках мероприятия «iВолга». Участие в нем приняли по 150 представителей КНР и РФ.

В 2015 и 2017 годах форум проводился в Китае, а в 2016 и 2018 — вновь на площадке «iВолга» в Самарской области.

Главная задача мероприятия — укрепить двусторонние отношения между странами и создать фундамент для плодотворного сотрудничества молодежи.