Командующий Приволжским округом Росгвардии посетил Пензенскую область Общество

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Александр Порядин посетил Пензенскую область с рабочим визитом.

Фото: Pnzreg.ru

В частности, он побывал в городе Заречном, который до 1992 года назывался по-другому — Пенза-19, где посетил базирующуюся там воинскую часть.

«Встречался с руководителем объекта, с сотрудниками, обсудили режим работы. Меня радует, что эта воинская часть на месте не стоит, совершенствуется, развивается, четко понимает свои задачи и прерогативы», — прокомментировал Александр Порядин итоги визита в закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО).

Как сообщает пресс-служба областного правительства, также генерал-полковник встретился с губернатором Иваном Белозерцевым.