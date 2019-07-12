В Кузнецке шестеро полицейских уличены в представлении недостоверных сведений о доходах Общество

Пенза, 12 июля 2019. PenzaNews. Шестеро сотрудников отдела МВД России по городу Кузнецку Пензенской области уличены в представлении неполных сведений о доходах, банковский счетах и объектах недвижимости.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, нарушение антикоррупционного законодательства выявлено в ходе проведенной проверки.

Она пояснила, что в связи с этим начальнику территориального отдела МВД было внесено представление, которое к настоящему времени рассмотрено и удовлетворено.

«Приняты меры к устранению нарушений. Шестеро сотрудников полиции привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнила представитель прокуратуры.