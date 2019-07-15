Представители АО «Транснефть – Дружба» стали призерами конкурса «Лучший по профессии» Общество

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Трое представителей АО «Транснефть – Дружба», в том числе один из Пензенской области, стали призерами финального этапа XIX конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников организаций системы «Транснефть».

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Состязания проходили в Самаре на производственных площадках АО «Транснефть – Приволга». По итогам конкурса были определены лучшие представители 13 рабочих профессий нефтепроводной отрасли.

Серебряную медаль в копилку сборной АО «Транснефть – Дружба» принес товарный оператор по нефтепродуктам линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Воскресенка» Евгений Тушканов. Третье место занял оператор нефтепродуктоперекачивающей станции (НПС) «Малиновка» Владислав Сысоев.

Водитель грузового автомобиля НПС «Пенза-1» Алексей Беляев в своей номинации также завоевал «бронзу».

Комментируя этот результат, он сообщил ИА «PenzaNews», что участвует в финале конкурса в четвертый раз, в третий — становится призером, а в 2018 году выступал наставником работника, признанного победителем.

По словам Алексея Беляева, сначала конкурсанты сдавали теоретическую часть, в ходе которой проверялись знания правил дорожного движения, основ оказания медицинской помощи, охраны труда и устройства автомобиля, а затем практическую — на полигоне.

Водитель рассказал, что на грузовой машине требовалось быстро и аккуратно проехать трассу, не сбивая вешки. Он подчеркнул, что точность особенно важна в реальных условиях, например, при работе рядом с котлованом или при большом скоплении техники.

«Конечно, мы на работе быстро не ездим, плюс я обязательно прибегну к помощи человека, если что-то сзади не вижу. На конкурсе — вешку сшиб и ничего такого, просто баллы, а на работе — это человеческая жизнь», — сказал собеседник агентства.

По его словам, регулярное участие в корпоративном конкурсе профмастерства позволило ему настолько отточить знание ПДД и технической части, что он готов в любое время сам объяснить кому-либо сложные моменты.

Алексей Беляев предположил, что для победы ему не хватило немного везения и «родных стен», и отметил, что соперники были очень достойными.

Водитель станции «Пенза-1» добавил, что постарается и в следующем году пройти в финал, который будет организован в Тюмени, чтобы побороться за победу.

Всего в заключительном этапе конкурса приняли участие 212 работников из 19 дочерних обществ системы «Транснефть».