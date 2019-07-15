Библиотекарь из Пензы научилась тифлокомментированию Общество

Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Главный библиотекарь пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова Екатерина Обушникова прошла курс повышения квалификации «Тифлокомментирование» в специализированном институте «Реакомп» в Москве.

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Обучение проводилось по авторской программе, разработанной под автора российской концепции тифлокомментирования, гендиректора института Сергея Ваньшина. Слушателями программы стали специалисты из России и Украины.

Во время учебы они смогли поработать с профессиональным оборудованием и отточили навыки озвучивания для незрячих происходящего в кинофильмах, театральных постановках, содержимого музейных экспозиций. Также обучающиеся посетили спектакли с тифлокомментированием в московском театре «Современник», а также государственный дарвиновский музей и музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Обучение закончилось итоговой аттестацией, которую представительница Пензенской области успешно преодолела.

Организатором курса выступил благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд», сообщается на сайте библиотеки.