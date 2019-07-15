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Сотрудники ГИБДД в Пензе объяснили беременным женщинам, как перевозить детей в автомобиле

18:01 | 15.07.2019 | Общество

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Пенза, 15 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции провели для пациенток городской женской консультации в Пензе обучающий тренинг, посвященный правилам перевозки детей.

Сотрудники ГИБДД в Пензе объяснили беременным женщинам, как перевозить детей в автомобиле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Представители ГИБДД с помощью материалов, разработанных экспертным центром «Движение без опасности», рассказали о том, как подобрать удерживающее устройство и установить его в автомобиле.

Кроме того, они дали рекомендации, связанные с организацией первой поездки с ребенком.

Отдельное внимание было уделено правилам перехода проезжей части с коляской.

Мероприятие призвано сформировать у будущих матерей ответственность за безопасность детей, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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