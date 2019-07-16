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В пензенском зоопарке модернизировали вольер белого медведя

15:57 | 16.07.2019 | Общество

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Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Новая аппаратура установлена в бассейне, расположенном в вольере полярного медведя по кличке Белый в зоопарке Пензы.

В пензенском зоопарке модернизировали вольер белого медведя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, в нем смонтирована автоматическая станция дозации, которая измеряет кислотно-щелочной баланс и регулирует подачу химических реагентов в систему.

Для поддержания чистоты воды и обеспечения максимального комфорта медведя были также поставлены перистальтические насосы, которые используются для добавления заданного количества коагулянтов и средств против водорослей.

Кроме того, приобретен робот-пылесос с пультом управления. Погружаясь прямо в воду, он самостоятельно очищает стенки чаши и дно бассейна.

Помимо прочего, во время технического обслуживания бассейна восстановлены гидроизоляция, облицовка чаши бассейна мозаикой и парапет, сообщает пресс-служба пензенского зоопарка.

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