В пензенском зоопарке модернизировали вольер белого медведя
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Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Новая аппаратура установлена в бассейне, расположенном в вольере полярного медведя по кличке Белый в зоопарке Пензы.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В частности, в нем смонтирована автоматическая станция дозации, которая измеряет кислотно-щелочной баланс и регулирует подачу химических реагентов в систему.
Для поддержания чистоты воды и обеспечения максимального комфорта медведя были также поставлены перистальтические насосы, которые используются для добавления заданного количества коагулянтов и средств против водорослей.
Кроме того, приобретен робот-пылесос с пультом управления. Погружаясь прямо в воду, он самостоятельно очищает стенки чаши и дно бассейна.
Помимо прочего, во время технического обслуживания бассейна восстановлены гидроизоляция, облицовка чаши бассейна мозаикой и парапет, сообщает пресс-служба пензенского зоопарка.