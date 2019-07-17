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В Пензе начал работу экологический клуб для пенсионеров

09:12 | 17.07.2019 | Общество

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Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Просветительский клуб «Зеленый меридиан», ориентированный на людей старшего возраста, начал работу при экологическом центре «Зеленая волна» областного фонда научно-технического развития в Пензе.

В Пензе начал работу экологический клуб для пенсионеров

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Ольга Ильина

В него вошли пожилые люди разных профессий, которым не чужда идея защиты и сохранения природы. Клуб призван объединить усилия неравнодушных граждан разных поколений в деле формирования экологической культуры жителей региона.

На установочном заседании «Зеленого меридиана», которое состоялось на базе литературного музея в Пензе в минувший вторник, 16 июля, были созданы президиум и совет объединения. Руководителем клуба стал член регионального отделения Русского географического общества Олег Ткачев. Его заместителем избрана Наталья Рудик.

В первый день в клубе были зарегистрированы 30 человек. Были оглашены даты проведения первых обследований природных объектов и экологических выездов в районы области. Второе заседание клуба, где будет продолжено формирование его актива, состоится в следующий вторник, 23 июля.

Как сообщает пресс-служба РГО, встречи будут проводиться, в основном, в литературном музее, где вскоре также откроется штаб экологического центра молодежного движения «Зеленая волна».

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