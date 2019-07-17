В Пензе начал работу экологический клуб для пенсионеров Общество

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Просветительский клуб «Зеленый меридиан», ориентированный на людей старшего возраста, начал работу при экологическом центре «Зеленая волна» областного фонда научно-технического развития в Пензе.

Фото: пресс-служба реготделения РГО, Ольга Ильина

В него вошли пожилые люди разных профессий, которым не чужда идея защиты и сохранения природы. Клуб призван объединить усилия неравнодушных граждан разных поколений в деле формирования экологической культуры жителей региона.

На установочном заседании «Зеленого меридиана», которое состоялось на базе литературного музея в Пензе в минувший вторник, 16 июля, были созданы президиум и совет объединения. Руководителем клуба стал член регионального отделения Русского географического общества Олег Ткачев. Его заместителем избрана Наталья Рудик.

В первый день в клубе были зарегистрированы 30 человек. Были оглашены даты проведения первых обследований природных объектов и экологических выездов в районы области. Второе заседание клуба, где будет продолжено формирование его актива, состоится в следующий вторник, 23 июля.

Как сообщает пресс-служба РГО, встречи будут проводиться, в основном, в литературном музее, где вскоре также откроется штаб экологического центра молодежного движения «Зеленая волна».