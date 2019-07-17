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Приставы за полгода привлекли к ответственности более 100 пензенских почтальонов

09:56 | 17.07.2019 | Общество

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Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Судебные приставы управления ФССП России по Пензенской области привлекли к административной ответственности 114 работников «Почты России» в период с января по июнь 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

Приставы за полгода привлекли к ответственности более 100 пензенских почтальонов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, все протоколы составлены по ст. 13.26 КоАП РФ «Нарушение сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату судебных извещений».

«В основном причиной послужило несвоевременное сообщение суду о невозможности вручения адресату судебного извещения, что повлекло нарушение требований правил оказания услуг почтовой связи», — пояснила собеседница агентства.

Яна Загребельная уточнила, что почтальонам назначены штрафы.

«Больше всего нарушений в первом полугодии было выявлено в работе почты Первомайского района — 16 протоколов, Ленинского района Пензы и Белинского района — по 12, Железнодорожного района — 11», — добавила она.

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