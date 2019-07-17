На рынке в Пензе выявлены нелегальные мигранты Общество

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции выявили двух нелегальных мигрантов в результате массового рейда на одном из рынков в Октябрьском районе Пензы.

Фото: 58.мвд.рф

«В рейде приняли участие около 40 полицейских. Они проверяли наличие у иностранных граждан документов, дающих право на нахождение на территории России и осуществление ими трудовой деятельности. Внимание сотрудников полиции к указанной торговой площадке связано с тем, что данный рынок является одним из мест массовой концентрации граждан из стран ближнего зарубежья», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что по итогам проверки в полицию были доставлены более 20 иностранцев, которые не имели при себе документов, подтверждающих личность.

«Установлено, что двое из них пребывали на территории России незаконно, в связи с чем они будут выдворены. Также выявлено 12 фактов осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности без соответствующих разрешений. Все они привлечены к административной ответственности», — добавили в управлении.