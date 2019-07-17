В Пензе завершилась вторая смена лагеря «Гвардеец-2» Общество

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Торжественное закрытие второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2» состоялось на плацу филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева в среду, 17 июля.

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В ходе церемонии участников лагеря поздравил заместитель полпреда Приволжского федерального округа Игорь Паньшин, назвав лагерь «уникальным для страны проектом военно-патриотической направленности».

«Насыщенная образовательная, спортивная и культурная программы, проведенные на территории действующего воинского подразделения, позволили вам проявить характер и достигнуть максимального результата. Теперь вы с гордостью можете называть себя гвардейцами», — сказал он.

Также почетными гостями мероприятия стали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Виктор Мисковец, зампредседателя ДОСААФ России генерал-майор Виталий Кормильцев, Герой России, начальник главного штаба «Юнармии» Роман Романенко и генерал-полковник, председатель Союза десантников России Валерий Востротин.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, по итогам второй смены лагеря «Гвардеец-2» лучшими стали представители Саратовской области, второе место заняла команда пермского кадетского корпуса, третье — башкирского.

Всего за 18 дней военную и спортивную подготовку прошли 180 учащихся 10–11 классов из семи регионов ПФО. Они приобрели умения и навыки по боевой, строевой, физической, огневой подготовке, усовершенствовали свои знания по всем направлениям военных специальностей, ознакомились с конструкцией артиллерийских и инженерных систем.

Все они вступили в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».