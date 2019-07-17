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В Арбитражном суде Пензенской области ликвидирован условный пожар

15:28 | 17.07.2019 | Общество

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Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Условный пожар ликвидирован в здании Арбитражного суда Пензенской области в ходе учений, состоявшихся в среду, 17 июля.

В Арбитражном суде Пензенской области ликвидирован условный пожар

Фото: 58.mchs.gov.ru

В них были задействованы 54 человека из личного состава и 11 единиц техники. К тренировке привлекались сотрудники МЧС, специалисты пензенского пожарно-спасательного центра, полиции, водоканала, газовой службы, персонал суда.

Согласно легенде учений, загорание произошло в зале заседаний на четвертом этаже, пять человек остались отрезанными от путей эвакуации. Судебные приставы приняли вводную и стали действовать согласно регламенту, организовали эвакуацию персонала, вызвали пожарные подразделения.

Первые экипажи организовали разведку, спасение людей и тушение условного пожара. Прибывающие подразделения отрабатывали действия в соответствии со своей задачей. В ходе учений отточено взаимодействие с персоналом суда и всеми экстренными службами.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, здание суда является местом с массовым пребыванием людей, имеет сложные конструктивные особенности и располагается в центре Пензы, поэтому особенно важно отработать взаимодействие с персоналом, службами жизнеобеспечения, изучить оперативно-тактическую характеристику объекта.

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