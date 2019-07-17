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В Заречном распределят субсидии субъектам социального предпринимательства

15:47 | 17.07.2019 | Общество

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Заречный, 17 июля 2019. PenzaNews. Конкурс на предоставление в 2019 году субсидии на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства состоится в Заречном Пензенской области.

В Заречном распределят субсидии субъектам социального предпринимательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

К участию в нем приглашаются представители малого и среднего бизнеса, предоставляющие услуги в сфере социального обслуживания, образования, здравоохранения, социального туризма, физкультуры и массового спорта, культурно-просветительской деятельности и по ряду других направлений, способствующих достижению общественно полезных целей, решению социальных проблем граждан и общества в целом.

Подать заявки на участие в конкурсе также смогут социальные предприятия, на которых не менее 50% работников — пенсионеры, инвалиды, одинокие и многодетные родители, выпускники детских домов в возрасте до 23 лет, а также представители некоторых других наиболее уязвимых категорий граждан. При этом для таких работников доля в фонде оплаты труда предприятия должна составлять не менее 25%.

Средства на финансовую поддержку выделены из бюджетов трех уровней. Максимальный размер субсидии составит 1,5 млн. рублей.

Прием заявок будет проводиться на базе бизнес-инкубатора «Импульс». Необходимую консультационную помощь потенциальные участники смогут получить в ассоциации предпринимателей Заречного. Информация об отборе заявок будет размещена на официальном сайте администрации ЗАТО не позднее, чем за 3 дня начала принятия документов, сообщает управление общественных связей города.

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