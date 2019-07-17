В Кижеватово почтили память защитника Брестской крепости Общество

Кижеватово, 17 июля 2019. PenzaNews. Митинг, посвященный памяти руководителя обороны Брестской крепости, Героя Советского Союза Андрея Кижеватова, состоялся на территории школы, названной в его честь, в селе Кижеватово Бессоновского района Пензенской области в среду, 17 июля.

Фото: Pnzreg.ru

В нем приняли участие министр образования региона Александр Воронков, руководители администрации района, юнармейцы и бессоновские школьники, ветераны боевых действий, почетные гости.

Выступая в ходе мероприятия, председатель Союза десантников России, Герой Советского Союза Валерий Востротин призвал учащихся брать пример с земляка, уважать родителей и педагогов, быть спортивными и здоровыми, любить Родину.

«Такие же ребята, как вы, немного старше, совершили беспримерный подвиг, остановили многомиллионную машину смерти, не дрогнули и отстояли свободу в Великой Отечественной войне. Сохраняйте светлую память об этих героях, о подвиге Кижеватова и всей страны», — сказал он.

В свою очередь Герой России, летчик-космонавт, начальник главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Роман Романенко пожелал школьникам вырасти достойными гражданами своей страны.

«В годы войны очень многие люди так же, как Андрей Кижеватов, сложили головы за нашу свободу. Сегодня мы обязаны приложить все силы, чтобы обеспечить вам хорошее будущее. Учитесь и развивайтесь, любите свою Родину», — добавил он.

Затем участники митинга возложили цветы к бюсту защитника Брестской крепости.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, после этого состоялась встреча Валерия Востротина, Романа Романенко, ветеранов боевых действий и школьников, которая продлилась несколько часов.