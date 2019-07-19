В Нижнеломовском районе суд назначил штрафы участницам драки Общество

Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Штрафы в размере 5 тыс. рублей назначены двум жительницам Нижнеломовского района Пензенской области, которые признаны судом виновными в совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель районного суда, в июне 2019 года девушки поссорились и затеяли драку, в ходе которой причинили друг другу многочисленные телесные повреждения.

«При рассмотрении административных дел обе вину признали, в содеянном раскаялись, на строгом наказании взаимно не настаивали, поскольку уже успели помириться», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что постановления о назначении штрафов пока не вступили в законную силу.