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В Нижнеломовском районе суд назначил штрафы участницам драки

14:40 | 19.07.2019 | Общество

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Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Штрафы в размере 5 тыс. рублей назначены двум жительницам Нижнеломовского района Пензенской области, которые признаны судом виновными в совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои».

В Нижнеломовском районе суд назначил штрафы участницам драки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель районного суда, в июне 2019 года девушки поссорились и затеяли драку, в ходе которой причинили друг другу многочисленные телесные повреждения.

«При рассмотрении административных дел обе вину признали, в содеянном раскаялись, на строгом наказании взаимно не настаивали, поскольку уже успели помириться», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что постановления о назначении штрафов пока не вступили в законную силу.

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