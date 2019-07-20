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Коллеги поздравили Сергея Волкова с днем рождения

14:50 | 20.07.2019 | Общество

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Пенза, 20 июля 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев в присутствии коллег поздравил своего первого заместителя Сергея Волкова с днем рождения в субботу, 20 июля.

Коллеги поздравили Сергея Волкова с днем рождения

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

К пожеланиям здоровья и счастья также присоединились глава города Николай Тактаров, вице-мэры Юрий Ильин и Магомед Агамагомедов, руководители администраций районов Пензы и другие чиновники.

«С коллегами поздравили с днем рождения и поблагодарили за совместную работу Сергея Владимировича Волкова. Компетентность, порядочность, тактичность, уважительное отношение к людям позволили ему долгое время трудиться в социальной сфере, а сегодня успешно справляться с обязанностями первого заместителя главы администрации города», — написал Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

Он также разместил несколько фотографий, на которых видно, что Сергей Волков проводит день рождения на рабочем месте. Снимки сделаны в одном из залов городской администрации.

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