Наровчатский район получит 900 тыс. рублей на развитие туризма Общество

Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. Субсидия в сумме 900 тыс. рублей будет предоставлена Наровчатскому району в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области». Соответствующее постановление и.о. губернатора Николай Симонов подписал 18 июля.

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Предполагается, что данные средства будут направлены на софинансирование мероприятий по развитию внутреннего туризма.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы культуры, искусства и реализации государственной политики в развитии туризма, Олега Ягова.

Наровчатский район расположен в северно-западной части Пензенской области. Административный центр — село Наровчат, датой основания которого принято считать 1361 год, когда зафиксировано первое упоминание в летописях.

На территории района находится 12 памятников археологии, в том числе Наровчатское городище — город Мохши XI–XIV веков, 31 памятник архитектуры, шесть музеев. С районом связаны имена писателей Александра Куприна и Николая Степного, поэта Павла Дружинина, хорового дирижера, композитора Александра Архангельского.

В годы Великой Отечественной войны 12 жителей удостоены звания Героев Советского Союза.