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Наровчатский район получит 900 тыс. рублей на развитие туризма

11:01 | 21.07.2019 | Общество

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Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. Субсидия в сумме 900 тыс. рублей будет предоставлена Наровчатскому району в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области». Соответствующее постановление и.о. губернатора Николай Симонов подписал 18 июля.

Наровчатский район получит 900 тыс. рублей на развитие туризма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что данные средства будут направлены на софинансирование мероприятий по развитию внутреннего туризма.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области, координирующего вопросы культуры, искусства и реализации государственной политики в развитии туризма, Олега Ягова.

Наровчатский район расположен в северно-западной части Пензенской области. Административный центр — село Наровчат, датой основания которого принято считать 1361 год, когда зафиксировано первое упоминание в летописях.

На территории района находится 12 памятников археологии, в том числе Наровчатское городище — город Мохши XI–XIV веков, 31 памятник архитектуры, шесть музеев. С районом связаны имена писателей Александра Куприна и Николая Степного, поэта Павла Дружинина, хорового дирижера, композитора Александра Архангельского.

В годы Великой Отечественной войны 12 жителей удостоены звания Героев Советского Союза.

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