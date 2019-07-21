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Объявлен конкурс виртуальных экскурсий по пензенским достопримечательностям

12:34 | 21.07.2019 | Общество

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Пенза, 21 июля 2019. PenzaNews. Пензенская областная библиотека для детей и юношества объявила творческий интернет-конкурс виртуальных экскурсий «Край пензенский: известный и неведомый».

Объявлен конкурс виртуальных экскурсий по пензенским достопримечательностям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно положению, индивидуальные работы принимаются от жителей Пензенской области от 7 до 16 лет в трех возрастных категориях.

В номинации «Пройдись по пензенскому краю» необходимо представить видеоролик длительностью до 3 минут, включающий рассказ о достопримечательностях деревни, села, поселка или района в целом.

Кроме того, работу можно оформить в виде презентации. Тогда она будет участвовать в номинации «Мой край: история и современность». Работа должна представлять собой коллекцию фотографий, отражающих исторические и культурные достопримечательности с их кратким описанием в свободной форме.

Конкурс проводится с 1 августа по 30 ноября в два этапа. Первый пройдет на районном уровне, второй — на областном. Путем голосования на сайте библиотеки будут определены девять победителей.

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