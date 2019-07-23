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Пензенская делегация отправилась на форум «iВолга»

10:13 | 23.07.2019 | Общество

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Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. 86 человек в составе делегации Пензенской области отправились в Самарскую область на молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», который пройдет с 23 по 31 июля.

Пензенская делегация отправилась на форум «iВолга». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В рамках мероприятия будет организована насыщенная образовательная программа, выставка научно-технического творчества, фестиваль театров, встречи с известными людьми, мастер-классы и сдача норм ГТО.

Кроме того, все авторы проектов смогут принять участие в конкурсе на получение грантовой поддержки. Чтобы оценивать их на «iВолге», каждый регион отправил своих представителей. От Пензенской области в этом качестве выступят руководитель регионального отделения молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО) Артем Колобов и исполнительный директор АНО «Центр содействия развитию науки «Реактор», гендиректор музея занимательных наук «Реактор» Руслан Кондратьев.

На площадке форума создан инклюзивный городок, оснащенный всеми необходимыми элементами безбарьерной среды и парком новых электрических колясок для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Его преимущества оценят четыре участника от Пензенской области.

В 2019 году молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0» пройдет в обновленном формате. Участники смогут выбрать одну из десяти разнопрофильных смен: «Наука и образование будущего», «Агрополис», «Инфоgram», «Культурный бум», «Молодежная команда страны», «Победы страны — гордость поколений», «Труд крут», «Ты предприниматель», «PROспорт» и «iVolga International».

Участниками форума станут молодые люди от 18 до 30 лет из 14 регионов ПФО, а также из других субъектов РФ.

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