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Объявлен аукцион на строительство корпуса детсада на улице Депутатской в Пензе

16:04 | 23.07.2019 | Общество

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Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» объявило электронный аукцион с целью определения подрядчика на выполнение работ по строительству корпуса №2 детского сада на улице Депутатской.

Объявлен аукцион на строительство корпуса детсада на улице Депутатской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его начальная (максимальная) цена составляет более 55 млн. рублей.

Финансирование будет осуществляться по муниципальной программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2021 годы» из бюджетов трех уровней.

Весь необходимый объем работ требуется выполнить до 15 декабря 2019 года.

Электронный аукцион назначен на 24 июля.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника УКС Игоря Умнова, также получено положительное заключение на проектно-сметную документацию на возведение второго корпуса дошкольного учреждения на улице Антонов и завершается экспертиза по аналогичным объектам на улицах Измайлова и Набережной реки Мойки.

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