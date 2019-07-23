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В Пензенской области за полгода зарегистрировано около 30 случаев бешенства животных

17:39 | 23.07.2019 | Общество

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Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. 26 случаев бешенства животных зарегистрировано в Пензенской области с января по июнь 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за полгода зарегистрировано около 30 случаев бешенства животных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, за аналогичный период прошлого года было зафиксировано 30 случаев.

Особенностью первой половины 2019 года стало то, что не выявлено ни одного факта бешенства среди лисиц. Из диких животных зарегистрирован один случай у лося.

Во всех остальных заболевание встречалось у домашних. В их числе — 16 кошек, семь собак, а также две единицы крупного рогатого скота (КРС).

Наибольшее число очагов зафиксировано в Земетчинском районе и Пензе — по четыре случая, а также в Колышлейском и Сердобском — по три. Всего заболеваемость бешенством животных зарегистрирована в 13 муниципальных образованиях.

Одним из факторов, определяющих отсутствие выявленной заболеваемости среди лисиц, может служить их активная иммунизация в дикой природе.

Согласно данным Роспотребнадзора, несмотря на снижение эпизоотической активности, число лиц, пострадавших от укусов животных выросло в I полугодии на 8,2%, показатель составил 120,3 на 100 тыс. населения, в том числе среди детей — на 7,9%, показатель — 224,3 на 100 тыс.

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