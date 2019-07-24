В Пензенской области 10 суток ареста назначено мужчине, бросившему стул в собутыльника Общество

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Наказание в виде административного ареста на 10 суток назначено жителю Наровчатского района Пензенской области, бросившему стул в собутыльника.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мужчина признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», однако постановление пока не вступило в законную силу.

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда, днем 21 июня 2019 года в квартире, где несколько человек распивали спиртное, произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин начал высказывать в адрес присутствующей женщины замечания в оскорбительной форме по поводу ее поведения и воспитания малолетнего ребенка, а, когда другой заступился за нее, взял со стола принесенную с собой недопитую бутылку водки и бросил в оппонента стул, но промахнулся.

«Другой мужчина бросил этот стул в ответ и попал потерпевшему в голову», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что потерпевший пообещал разобраться с обидчиками и ушел, после чего дома взял легковоспламеняющуюся жидкость, разлил ее перед дверью знакомых, поджег, сел на велосипед и уехал.

Данный эпизод стал основанием для возбуждения уголовного дела, которое в настоящее время поступило в суд для рассмотрения по существу.