Владимир Полукаров отметил важность размещения в соцсетях позитивной информации о регионе Общество

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров, входящий во фракцию «Единая Россия», отметил важность размещения в социальных сетях позитивной информации о регионе.

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«Важно доводить интересную информацию до пользователей социальных сетей, чтобы общественность знала о том, чем живет регион», — сказал он в ходе встречи с представителями молодежного парламента Пензенской области в среду, 24 июля.

Владимир Полукаров призвал молодежь рассказывать «об удивительных людях, содержательных мероприятиях в образовании, культуре и спорте».

«Знакомьте своих читателей с новыми производствами и перспективами развития Пензенской области», — цитирует вице-спикера пресс-служба Законодательного собрания региона.