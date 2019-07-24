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Владимир Полукаров отметил важность размещения в соцсетях позитивной информации о регионе

15:23 | 24.07.2019 | Общество

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Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Владимир Полукаров, входящий во фракцию «Единая Россия», отметил важность размещения в социальных сетях позитивной информации о регионе.

Владимир Полукаров отметил важность размещения в соцсетях позитивной информации о регионе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Важно доводить интересную информацию до пользователей социальных сетей, чтобы общественность знала о том, чем живет регион», — сказал он в ходе встречи с представителями молодежного парламента Пензенской области в среду, 24 июля.

Владимир Полукаров призвал молодежь рассказывать «об удивительных людях, содержательных мероприятиях в образовании, культуре и спорте».

«Знакомьте своих читателей с новыми производствами и перспективами развития Пензенской области», — цитирует вице-спикера пресс-служба Законодательного собрания региона.

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