Виктор Кувайцев отметил активность участников фестиваля «Добрых рук мастерство» Общество

Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил активность участников фестиваля «Добрых рук мастерство», прошедшего на базе комплексного центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района в среду, 24 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

«Приятно пообщаться с активными представителями старшего поколения, которые занимаются творчеством, участвуют в городских и областных мероприятиях, занимаются общественной деятельностью», — написал мэр на своей странице в Facebook после посещения мероприятия.

Он обратил внимание на то, что, помимо семейных дел, пожилые люди занимаются рукоделием, спортом и объединяются в клубы по интересам.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, фестиваль «Добрых рук мастерство» объединил более 60 человек, посещающих клубы, которые действуют при комплексном центре социальной помощи семье и детям Октябрьского района.

В рамках мероприятия состоялась выставка декоративно-прикладного творчества. На ней были представлены такие направления, как вязание, вышивка, квиллинг, оригами и другие. В ходе официальной части выступил хор граждан пожилого возраста «Марьюшки». Помимо этого, были организованы консультации по вопросам пенсионного обеспечения, социального обслуживания и здравоохранения.