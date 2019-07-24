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Виктор Кувайцев отметил активность участников фестиваля «Добрых рук мастерство»

18:37 | 24.07.2019 | Общество

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Пенза, 24 июля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев отметил активность участников фестиваля «Добрых рук мастерство», прошедшего на базе комплексного центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района в среду, 24 июля.

Виктор Кувайцев отметил активность участников фестиваля «Добрых рук мастерство»

Фото: Penza-gorod.ru

«Приятно пообщаться с активными представителями старшего поколения, которые занимаются творчеством, участвуют в городских и областных мероприятиях, занимаются общественной деятельностью», — написал мэр на своей странице в Facebook после посещения мероприятия.

Он обратил внимание на то, что, помимо семейных дел, пожилые люди занимаются рукоделием, спортом и объединяются в клубы по интересам.

Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, фестиваль «Добрых рук мастерство» объединил более 60 человек, посещающих клубы, которые действуют при комплексном центре социальной помощи семье и детям Октябрьского района.

В рамках мероприятия состоялась выставка декоративно-прикладного творчества. На ней были представлены такие направления, как вязание, вышивка, квиллинг, оригами и другие. В ходе официальной части выступил хор граждан пожилого возраста «Марьюшки». Помимо этого, были организованы консультации по вопросам пенсионного обеспечения, социального обслуживания и здравоохранения.

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