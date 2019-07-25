В пензенском «Могилевском дворике» установят новый игровой комплекс для детей Общество

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Новый игровой комплекс, предназначенный для детей в возрасте от 7 до 14 лет, будет установлен на территории сквера «Могилевский дворик» на проспекте Строителей в Пензе.

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Он будет состоять из нескольких площадок. Предполагается, что к центральной будут крепиться две спиральные горки, а по краям расположатся прямые. Также предусмотрено четыре входные лестницы и два рукохода.

Комплекс с песчаным покрытием будет иметь семь остроконечных крыш — одну в центре и шесть по периметру. С учетом зоны безопасности он займет территорию примерно 15 на 15 метров.

Муниципальный контракт на установку данного игрового комплекса уже заключен. Его цена составила 990 тыс. рублей. Заказчиком является управление ЖКХ Пензы, а в роли подрядчика выступит зарегистрированная в Самаре компания «Солнечная долина».

Все работы необходимо выполнить к сентябрю.

Как сообщил ИА «PenzaNews» начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Александр Утин, новый игровой комплекс в «Могилевском дворике» появится в рамках исполнения наказов избирателей по итогам рассмотрения обращений, поступивших в адрес депутата гордумы от округа №5 Жиганши Туктарова.

Он пояснил, что разместить современную детскую площадку планируется ближе к улице Глазунова, при этом уже установленные там игровые элементы демонтированы не будут за исключением тех, которые не соответствуют ГОСТу.

«Немножко обновим и дадим вторую жизнь «Могилевскому дворику», — отметил собеседник агентства.

Александр Утин выразил уверенность в том, что юные посетители сквера по достоинству оценят игровую площадку, которая станет хорошим дополнением к уже имеющимся там горкам и качелям, а также к развлечениям, доступным за плату, в их числе — батуты и прокат роликов.

«Будет еще для детей что-то новое и интересное. Я думаю, что это станет своеобразным центром притяжения», — сказал начальник управления ЖКХ Пензы.

Он отметил также, что подрядчик положительно зарекомендовал себя.

«[Представители компании «Солнечная долина»] ставят довольно-таки хорошие, надежные конструкции и, самое главное, в срок», — пояснил собеседник агентства.