Дмитрий Матушкин поздравил коллег с Днем сотрудника органов следствия Общество

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Руководитель СУ СКР по Пензенской области полковник юстиции Дмитрий Матушкин поздравил коллег с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается в четверг, 25 июля.

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«Благодаря профессионализму, преданности выбранному делу и полной самоотдаче при исполнении своих обязанностей следователями Следственного комитета Российской Федерации решаются крайне важные задачи по расследованию особо опасных преступлений, вносится весомый вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, в дело защиты прав и законных интересов граждан», — отметил он.

Дмитрий Матушкин добавил, что к работе следователя, а также к его моральному и нравственному облику предъявляются высокие требования, которым необходимо соответствовать.

«Благодарю коллектив следственного управления за добросовестное и ответственное отношение к службе, слаженные действия в непростых ситуациях, сохранение традиций следствия. Отдельные слова благодарности выражаю ветеранам следствия, особенно за готовность поделиться вашим огромным опытом и знаниями», — сказал руководитель СУ СКР.

Он пожелал коллегам крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов в любых начинаниях.