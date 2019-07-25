EN
04:02:48 Пятница, 26 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенском парке «Комсомольский» сохранят стиль середины XX века

16:29 | 25.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Стиль 1950–1960-х годов планируется сохранить при реконструкции парка «Комсомольский» в Пензе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

В пензенском парке «Комсомольский» сохранят стиль середины XX века. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что в настоящее время воронежская компания «Совтехэкспо» занимается разработкой проектной документации, которая должна быть готова к 25 декабря 2019 года.

«В проекте требуется предусмотреть зону для размещения арт-объектов советской эпохи, детские и спортивные площадки, дорожки для катания на велосипедах, скейтбордах, ВМХ, занятия бегом, концертные и танцевальные зоны. Также необходим фонтан», — написал Олег Ягов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что намечен капитальный ремонт административного здания, колоннады, дорожек и ограждений, а здание роллердрома планируется оставить без изменений.

«Цена контракта — 3 млн. 370 тыс. 42 рубля», — уточнил зампред областного правительства.

Согласно данным портала госзакупок, муниципальный контракт на подготовку проектной документации заключило МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» 28 мая 2019 года.

Реконструкция парка запланирована на 2020–2021 годы.

Загрузка...
Читайте также
Гостей «Спутника» 27 июля ждут фестивали еды, воздушных змеев и фейерверков В Пензенской области инвестиции в основной капитал за I квартал превысили 12 млрд. рублей
«Термодом» к 2021 году построит под Пензой комплекс по выращиванию индейки В Пензенской области 7,5 тыс. жителей малых сел получили бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома»
В Пензенской области вступил в силу приговор мужчине, убившему дочь Дмитрий Матушкин поздравил коллег с Днем сотрудника органов следствия
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама