В пензенском парке «Комсомольский» сохранят стиль середины XX века Общество

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Стиль 1950–1960-х годов планируется сохранить при реконструкции парка «Комсомольский» в Пензе. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

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Он пояснил, что в настоящее время воронежская компания «Совтехэкспо» занимается разработкой проектной документации, которая должна быть готова к 25 декабря 2019 года.

«В проекте требуется предусмотреть зону для размещения арт-объектов советской эпохи, детские и спортивные площадки, дорожки для катания на велосипедах, скейтбордах, ВМХ, занятия бегом, концертные и танцевальные зоны. Также необходим фонтан», — написал Олег Ягов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что намечен капитальный ремонт административного здания, колоннады, дорожек и ограждений, а здание роллердрома планируется оставить без изменений.

«Цена контракта — 3 млн. 370 тыс. 42 рубля», — уточнил зампред областного правительства.

Согласно данным портала госзакупок, муниципальный контракт на подготовку проектной документации заключило МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» 28 мая 2019 года.

Реконструкция парка запланирована на 2020–2021 годы.