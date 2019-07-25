Гостей «Спутника» 27 июля ждут фестивали еды, воздушных змеев и фейерверков Общество

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Несколько тематических фестивалей будет организовано на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящую субботу, 27 июля, по случаю 21-й годовщины с начала работы холдинга «Термодом» на строительном рынке региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В течение всего дня будет идти праздничный концерт, участие в котором примут различные творческие коллективы и сольные исполнители.

В 10.00 начнется чемпионат Пензенской области по судомодельному спорту.

На 13.00 намечен старт первого фестиваля, который будет посвящен еде. Затем программой предусмотрено еще несколько: в 15.00 — фестиваль красок и «Summer Craft Fest», в 16.00 — лимонадов и воздушных змеев, в 21.00 — фейерверков.

Как отмечается на сайте «Спутника», на мероприятии ожидаются пиротехнические команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Костромы и Пензы.